Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Temmuz 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haydar Aliyev Merkezi'ni, Otizm Merkezi'ni ziyaret edecek, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığının Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak, DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na ve Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İzmir/09.00/10.00/12.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yağlıdere, Espiye ve Bulancak ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Giresun/11.10/12.25/15.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, kentte bazı ziyaretler gerçekleştirecek.

(Elazığ/09.30-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tüketici güven endeksi ile haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris)