Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Aralık 2021
TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi ile ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili EGM Ek Hizmet Binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Bakan Soylu, aynı binada İl Emniyet Müdürleriyle 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısına katılacak.
(Ankara/12.00/10.00)
2- TBMM'den
- HDP'nin Meclis Grup Toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı"na katılacak, Farminova Dikey Tarım Tesisini ziyaret edecek.
(Antalya/14.00/16.00)
3- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi ile ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılacak.
(Budapeşte)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bakü yakınlarındaki Sangaçal Terminalini ziyaret edecek.
(Bakü)
3- Kazakistan'da Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri yapılıyor.
(Nur Sultan)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.