Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Aralık 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili EGM Ek Hizmet Binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Bakan Soylu, aynı binada İl Emniyet Müdürleriyle 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00/10.00)

2- TBMM'den

- HDP'nin Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı"na katılacak, Farminova Dikey Tarım Tesisini ziyaret edecek.

(Antalya/14.00/16.00)

3- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi ile ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılacak.

(Budapeşte)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bakü yakınlarındaki Sangaçal Terminalini ziyaret edecek.

(Bakü)

3- Kazakistan'da Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri yapılıyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.