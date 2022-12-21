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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Aralık 2022

TBMM Genel Kurulunda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 21.12.2022, 09:01
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Aralık 2022

SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AVM arasında imzalanacak MEB Pasaj Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, ardından üç bakan ortak açıklama yapacak.

(Kayseri/15.00)

5- TBMM'den

- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımına katılacak.

(İzmir/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

#Gündem #21 Aralık
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