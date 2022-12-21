Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Aralık 2022

SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AVM arasında imzalanacak MEB Pasaj Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, ardından üç bakan ortak açıklama yapacak.

(Kayseri/15.00)

5- TBMM'den

- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımına katılacak.

(İzmir/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)