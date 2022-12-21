Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Aralık 2022
TBMM Genel Kurulunda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.
(Ankara/14.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AVM arasında imzalanacak MEB Pasaj Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, ardından üç bakan ortak açıklama yapacak.
(Kayseri/15.00)
5- TBMM'den
- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımına katılacak.
(İzmir/10.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)