Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Ekim 2018

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışını yapacak, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul edecek, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.00/14.00/16.30)

Afganistan'da dün yapılan milletvekili seçimlerinde aksaklıkların yaşandığı bölgelerde oy verme işlemi bugün devam edecek.

Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

Şampiyonanın ikinci gününde serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 61, 74, 86 ve 125 kilolarda da repesaj ve finaller yapılacak.

(Budapeşte/11.30/18.45/20.00)

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Ankara/Antalya/16.00/İzmir/19.00)

Spor Toto 1. Lig'de 9. haftada Hatayspor-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Altay ve İstanbulspor-Giresunspor karşı karşıya gelecek.

(Hatay/14.00/Karabük/16.30/İstanbul/19.30)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Banvit-Anadolu Efes ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30/İstanbul/20.00)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Hatay/17.30)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Halkbank-Fenerbahçe, Maliye Piyango-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/16.30/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/Manisa/15.00)

Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. tur rövanş maçlarında Muratpaşa Belediyespor, İsveç'in H 65 Höörs, Kastamonu Belediyespor da Romanya'nın SCM Ramnicu Valcea takımını konuk edecek.

(Antalya/15.00/Kastamonu/17.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/21.10)

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek.

