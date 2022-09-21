banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Eylül 2022

BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 21.09.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Eylül 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini tanıtacağı Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye katılacak.

(Pretorya)

2- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2021 dönemi hayat tablolarını ve temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.

(New York)

#Gündem #21 Eylül
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?