Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Eylül 2022
BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 21.09.2022, 09:00
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini tanıtacağı Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye katılacak.
(Pretorya)
2- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2021 dönemi hayat tablolarını ve temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.
(New York)
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