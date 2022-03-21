Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Mart 2022
Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları toplanacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Limak Ortaokulu açılışına katılacak.
(Elazığ/10.00-14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İl Danışma Meclisi ve iş dünyası toplantılarına iştirak edecek.
(Şanlıurfa/13.00/15.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katılacak.
(Ankara/12.00)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DIMDEX 2022 Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak, fuara katılan firmaların standlarını ziyaret edecek, yabancı ülke delegasyonlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
(Doha)
4- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'nda hitap edecek.
(Abu Dabi)
2- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları toplanacak.
(Brüksel)
3- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7'nci turu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in himayesinde başlayacak.
(Cenevre)
4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 49. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.
(Sivas/10.00)
2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.