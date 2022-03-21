Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Mart 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Limak Ortaokulu açılışına katılacak.

(Elazığ/10.00-14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İl Danışma Meclisi ve iş dünyası toplantılarına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/13.00/15.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katılacak.

(Ankara/12.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DIMDEX 2022 Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak, fuara katılan firmaların standlarını ziyaret edecek, yabancı ülke delegasyonlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Doha)

4- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'nda hitap edecek.

(Abu Dabi)

2- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları toplanacak.

(Brüksel)

3- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7'nci turu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in himayesinde başlayacak.

(Cenevre)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 49. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.

(Sivas/10.00)

2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.