Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, huzurevi sakinleriyle iftarda buluşacak.

(Zonguldak/15.30/17.05/17.55/18.40/19.20)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı kabul edecek. Kurum ve Timmermans, AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak açıklama yapacak. Bakan Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Ankara/10.00/10.30/12.00/19.38)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da 13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılacak, Kilis Valiliğine ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Kilis/15.00/15.30)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılacak.

(Muğla/11.30 )

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akpınar ve Boztepe ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, parti il başkanlığının Cacabey Meydanı'nda düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek.

(Kırşehir/15.30/17.00/19.33)

6- TBMM Genel Kurulunda Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler sürecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seyyar güneş paneli üreten firma ile Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, mahalle iftarı ve ramazan etkinliklerine katılacak, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Afyonkarahisar/17.00-21.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motorshow'un açılışında konuşacak, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nın kapanış törenine katılacak, Sabiha Gökçen metro şantiyesi işçileriyle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/Sakarya/17.00/İstanbul/19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)