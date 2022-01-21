Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Ocak 2022
TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyetle TOBB’da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.
(Cenevre)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.