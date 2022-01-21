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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Ocak 2022

TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 21.01.2022, 09:03
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Ocak 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyetle TOBB’da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #21 ocak #TÜİK
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