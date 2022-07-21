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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 21.07.2022, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merdinli köyünü ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret edecek, Fuzuli ve Şuşa'da temaslarda bulunacak.

(Fuzuli/Şuşa)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.45)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlenecek yeni gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

#Gündem #21 temmuz #merkez bankası #faiz kararı
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