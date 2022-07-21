Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merdinli köyünü ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret edecek, Fuzuli ve Şuşa'da temaslarda bulunacak.
(Fuzuli/Şuşa)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ordu/12.00/13.15/14.45)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.
(Balıkesir/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Mersin/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.
(Frankfurt/14.45)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.
(Londra/Roma/Paris)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlenecek yeni gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katılacak.
(Ankara/14.30)