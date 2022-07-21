Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merdinli köyünü ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret edecek, Fuzuli ve Şuşa'da temaslarda bulunacak.

(Fuzuli/Şuşa)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.45)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Londra/Roma/Paris)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlenecek yeni gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.30)