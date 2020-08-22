Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ağustos 2020

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa Buluşması'na katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi alanında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına katılacak, Sıcaksu ve Yunuseli Eski Havaalanı Dönüşüm alanlarında inceleme yapacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu, Alaca ve Çorum'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ve spor kompleksini ziyaret edecek, Yalova Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşacak. Bakan Kasapoğlu, yurt inşaatında incelemede bulunacak, Çiftlikköy Belediyesini ziyaret edecek.

2- Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin olağan divan kurulu toplantıları online gerçekleştirilecek.

3- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA