Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ağustos 2022
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 22.08.2022, 09:00
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
25
az bulutlu
Günün Anketi Tümü