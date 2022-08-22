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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ağustos 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 22.08.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ağustos 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

#Gündem #22 ağustos #TÜİK
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