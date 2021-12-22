Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Aralık 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durumlarla ilişkili araştırma ve uygulama merkezleri bölüm başkanlarıyla toplantı yapacak.

(Ankara/09.30)

2- TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- TBMM Genel Kurulunda asgari ücretten ve diğer tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan bölümünden gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hiyabanı'nı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu'na ve Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji Alanındaki İş Birliği Anlaşmalarının İmzalanması Töreni'ne katılacak.

(Bakü/10.00/14.00/15.20)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak, "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenecek "25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/19.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Sığınak: Sanat ve Teknoloji İçin Alan Sergisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/15.00)