Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/17.30)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi"nin tanıtım toplantısında yer alacak.

(Ankara/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'nun Dörtdivan, Merkez ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Bolu/12.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini ilan edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı, video konferansla yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.15)

2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil’in de arasında bulunduğu 3 sanık, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/14.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak.

- Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Villarreal/22.00)

2- TFF 1. Lig'in 6. haftası Tuzlaspor-Ankaraspor, İstanbulspor-Akhisarspor ve Menemenspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/19.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesi 6 maçla sona erecek.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'la karşılaşacak.

(Atina/21.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftada ertelenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçları yapılacak.

(Elazığ/13.00/Muğla/17.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 07:24