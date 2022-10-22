Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ekim 2022

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine, Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katılacak.

(Malatya/15.00/17.00/19.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Tekirdağ/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.

(Sivas/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Hekimhan Yolu açılış törenine iştirak edecek.

(Malatya/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresinde kapanış oturumu yapılacak.

(Pekin)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek, konferansın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/17.30)