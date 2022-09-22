Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Eylül 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaparak canlı yayınlara iştirak edecek, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle buluşacak.

(Siirt/11.00-20.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılacak, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile görüşecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisi açılış programına katılacak.

(Ankara/12.30)