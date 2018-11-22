Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Kasım 2018

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" temalı Ege Ekonomik Forumu ile "İzmir PTT e-Ticaret Üssü" ve "Gemi Trafik Hizmetleri Projesi"nin açılış törenlerine katılacak.

- Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılışı ile "Kaptan-ı Derya Piri Reis Araştırma Gemisi 40. Yılı Etkinliği"nde yer alacak.

(İzmir/10.00/11.30/12.00/13.30/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Adalet Bakanlığının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Adalet Sisteminin Gelişim Yolu: Olumlu Tecrübeler" Konferansı'na katılacak.

(Bakü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ATG fuaye alanında düzenlenecek "81 İl 81 İyi Örnek” sergisinin açılışına ve Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Hacettepe Konferansları'na katılacak.

(Ankara/10.00/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü davası öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/09.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT e-Akıllı Pazaryeri Tanıtım Toplantısı ile İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Açılış Töreni'ne katılacak, İzmir- İstanbul Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak.

(İzmir/11.30/12.00/14.00)

2- TÜİK, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi ile eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenecek Türkiye-Rusya ilişkileri temalı sempozyumun açılışında konuşacak.

(Ankara/09.30)

2- Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında "Şeker en tatlı zehirdir" konulu konferans verecek.

(Ankara 14.30)

3- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.30)

- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

4- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında iki Türk ekibi Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes, Volkswagen Arena'da karşılaşacak, Fenerbahçe ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.

(İstanbul/20.15/Tel Aviv/22.05)

2- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)