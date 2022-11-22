Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Kasım 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ve BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
SİYASET
1- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
(10.45/12.45/15.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışına katılacak.
(Artvin/13.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Yeni Bağlantı Yolları'nın açılış törenine katılacak.
(Artvin/13.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ve BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Fas)
2- ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı, Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde başlayacak.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Vakıf Medeniyeti: Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/13.30)