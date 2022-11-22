Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Kasım 2022

SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(10.45/12.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışına katılacak.

(Artvin/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Yeni Bağlantı Yolları'nın açılış törenine katılacak.

(Artvin/13.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ve BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Fas)

2- ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı, Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde başlayacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Vakıf Medeniyeti: Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)