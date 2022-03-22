Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mart 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'nda yer alacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/10.30-13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesince 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenecek "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenecek "ÜniAK Gençlik Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- MHP'nin Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.

(Bolu/16.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak konuşma yapacak.

(İslamabad)

2- Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kırgızistan'da temaslarda bulunacak. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek. Kırgız Aksakal Medetbek Şerimkulov ile bir araya gelecek ve büyükelçilik konutunda Ahıska Türklerini kabul edecek.

(Bişkek)

3- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelecek.

(Sofya)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.