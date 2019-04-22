Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Nisan 2019

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu Bakanlığınca yapılan Mamak Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunacak.
(Ankara/09.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Gazetecilik Eğitim Protokolü" imza törenine katılacak.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/18.30)
2- Sri Lanka'daki terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Ankara)
3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.
(Hartum)
4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.
(Trablus)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Sivas/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erecek.
(Balıkesir/19.00)
3- Dünyanın önde gelen kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta başlayacak.
(İstanbul/11.00)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında BOTAŞ ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.00)
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango ile Tokat Belediye Plevne, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/18.00)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00)
7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/14.00)