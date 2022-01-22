Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ocak 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliğinin düzenleyeceği 2022 Kudüs Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.