Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ocak 2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya gelecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 22.01.2022, 09:28
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliğinin düzenleyeceği 2022 Kudüs Yılı Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya gelecek.
(İstanbul/14.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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