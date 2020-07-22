Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Temmuz 2020

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

2- CHP'nin genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katılacak.

- Bakan Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine de iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/18.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Ekvator Ginesi'nde temaslarına devam edecek, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin açılışına katılacak.

(Malabo)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak.

(Bursa/İstanbul/21.00)

2- TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

Kaynak: AA