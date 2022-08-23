Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Ağustos 2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bartın/11.00/13.00/14.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika ve kovan dağıtım törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Al Aufi ile görüşecek.
(Umman)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti teşkilat ve meclis üyeleriyle kahvaltı programına katılacak ve Gümüşdere köy kahvesinde çiftçilerle bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00/18.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
(Tiflis)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)