Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Aralık 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret edecek.
(İstanbul/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Efes Kanal incelemesinde bulunacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Gıda Laboratuvarı açılış törenine katılacak.
(İzmir/13.30/15.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırıkkale 44. Şube Şefliğinin açılış törenine iştirak edecek, ülke genelinde kara yollarında karla mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(Kırıkkale/14.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sosyal koruma ile atık istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi'nin kapanışında konuşma yapacak.
(Ankara/17.30)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuşacak.
(Moskova)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.