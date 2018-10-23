Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Ekim 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 40. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı MODEF EXPO 2018'in açılışına katılacak.

(Bursa/14.00)

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.

(TBMM/15.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunulacak.

EKONOMİ

TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

Van depreminin 7. yılı

- Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler, Erciş ilçesinde anılacak.

KÜLTÜR SANAT

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İbn-i Heysem Sinema Okulu" projesinin gala gecesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ve yarı finaller, serbest stil 70 ve 97 kilo ile kadınlar 55 ve 59 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları gerçekleştirilecek.

(Budapeşte/11.30/19.00)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanya temsilcisi son antrenmanını aynı statta yapacak.

(İstanbul/15.30/16.00/18.45/19.30)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges, C Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Limoges/21.45/Trento/21.30)

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımıyla karşılaşacak.

(Ventspils/19.00)

Kaynak: AA