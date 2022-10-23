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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Ekim 2022

Çin Komünist Partisinin yeni seçilen Merkez Komitesi ilk toplantısını yapacak, Genel Sekreter ve Daimi Komite üyeleri basının karşısına çıkacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 23.10.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Ekim 2022

SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.

(Manisa/17.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin genel merkezinde "Amasra Maden Faciası Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sivas'ta yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirisini açıklayacak.

(Sivas/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Diyarbakır/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Komünist Partisinin yeni seçilen Merkez Komitesi ilk toplantısını yapacak, Genel Sekreter ve Daimi Komite üyeleri basının karşısına çıkacak.

(Pekin)

#Çin Komünist Partisi #Gündem #23 Ekim
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