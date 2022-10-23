Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Ekim 2022
Çin Komünist Partisinin yeni seçilen Merkez Komitesi ilk toplantısını yapacak, Genel Sekreter ve Daimi Komite üyeleri basının karşısına çıkacak.
SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.
(Manisa/17.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin genel merkezinde "Amasra Maden Faciası Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sivas'ta yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirisini açıklayacak.
(Sivas/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Diyarbakır/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Komünist Partisinin yeni seçilen Merkez Komitesi ilk toplantısını yapacak, Genel Sekreter ve Daimi Komite üyeleri basının karşısına çıkacak.
(Pekin)