Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Eylül 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, belediyeyi, valiliği, Gazi Huzurevi'ni, Harput Kalesi'ni ve Kadın Kooperatifleri Sergisi'ni ziyaret edecek, gaziler ve aileleriyle öğle yemeği yiyecek.

(Elazığ/09.15-16.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirecek, Çınar Akademi'yi ziyaret edecek, İzmit Belediyesinin çalışmalarının anlatılacağı programa katılacak.

(Kocaeli/17.00/17.35/18.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle partisinin il başkanlığında bir araya gelecek, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek, "AK Parti Vefa Programı" ve "Gençlerle Buluşma"ya katılacak.

(Diyarbakır/10.30-21.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni'ne katılacak, belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Varank, Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Açılış Töreni ile Mega Polietilen Köpük Firması Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Adıyaman/09.00-17.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne, Peynir Festivali ve Peynir Müzesi açılışına, Türkiye'de Embriyo Transferinden İlk Kez Doğan Beefmaster Buzağılarının Lansman Etkinliği'ne ve Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Kars/13.00-18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustosta kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.

(New York)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temasları takip ediliyor.

(New York)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'ın Şuşa şehrini ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak.

(Şuşa)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de hutbe irad edecek.

(Ordu/12.26)