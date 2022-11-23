Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Kasım 2022
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konulu 19. Astana Görüşmeleri'nin genel oturumu yapılacak ve sonuç bildirisi okunacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/11.45/10.30/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğine katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilkent Üniversitesinde "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansa katılacak.
(Ankara/13.30)
2- Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konulu 19. Astana Görüşmeleri'nin genel oturumu yapılacak ve sonuç bildirisi okunacak.
(Astana)