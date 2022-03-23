Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Mart 2022
TBMM Anayasa Komisyonunda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlenecek.
(Ankara/10.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak.
(Ankara/19.00)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta "Dünya Meteoroloji Günü" programına iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
4- TBMM'den
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Anayasa Komisyonunda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/10.30/14.00/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki gün sürecek Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
(Paris)
2- TÜİK, 2021 yılı iş gücü istatistiklerini, mart ayı tüketici güven endeksini, ocak ayı dış ticaret endekslerini, şubat ayı motorlu kara taşıtları bültenini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.