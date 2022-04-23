Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Nisan 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde Çevre ve Çocuk Şenliği'ne ve Gençlerle İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/15.30/19.41)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut'ta düzenlenecek uçurtma şenliği ile Gençlik Parkı etkinlik alanındaki çocuk şenliğine katılacak, Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.00/19.15)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Büyükçekmece İlçe Başkanlığının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuzluca ve Aralık belediye başkanlıklarını, AK Parti ilçe başkanlıklarını ve esnafı, Iğdır Valiliği ile AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek, Belediye Meydanı'nda iftar programına katılacak.

(Iğdır/12.00/14.30/16.30/18.56)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Francisco Bustillo ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Montevideo)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteği ile hazırlanan "Gelenekten Geleceğe Köprü" sergisi, İstanbul Havalimanı ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açılacak.

(İstanbul/11.00/16.00)