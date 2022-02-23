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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Şubat 2022

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya'yı ziyaret edecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 23.02.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Şubat 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin uluslararası gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Ankara)

2- Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya'yı ziyaret edecek.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeseli tanıtım programına katılacak.

(Ankara/20.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #23 şubat #pakistan #rusya
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