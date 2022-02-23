Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Şubat 2022
Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya'yı ziyaret edecek.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- TBMM'den
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin uluslararası gelişmeler takip ediliyor.
(Kiev/Ankara)
2- Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya'yı ziyaret edecek.
(Moskova)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeseli tanıtım programına katılacak.
(Ankara/20.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.