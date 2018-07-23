Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Temmuz 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

2 - CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(14.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşülecek.

(13.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara / 09.30)

- Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davada eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur hakim karşısına çıkacak.

(Ankara / 09.30)

- Darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

(Nyon/13.00/13.45)

2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Seinajoki/18.30)