Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ağustos 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, kamyoncu esnafıyla bir araya gelecek, Ziraat Buluşması programına katılacak.

(İzmir/09.00-17.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki yerel yönetimler heyeti, çeşitli ziyaretler yapacak, partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Aksaray/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüşecek.

(Katar)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) - İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ve Valiliği ziyaret edecek, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile ikili görüşme gerçekleştirecek, 47. APIMOMDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/13.00/16.00/17.00)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nı takip edecek, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Kaman Savcılı-Kırşehir Yolu şantiyesinde inceleme sonrası basın açıklaması yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Aksaray/10.30/Kırşehir/13.30-18.30)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)