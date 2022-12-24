Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Aralık 2022
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Şehir Hastanesi Camisi temel atma töreni ile Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi açılış törenine katılacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 24.12.2022, 09:16
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Şehir Hastanesi Camisi temel atma töreni ile Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi açılış törenine katılacak.
(Yozgat/14.00/16.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti 102. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Adana/13.30)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek 18. Dönem Sertifika Töreni'nde yer alacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
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