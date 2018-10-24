Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sempozyumun katılımcılarına yemek verecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.00/14.00/16.00/17.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/09.30/11.00)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM'den

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Marmara Bölge Toplantısı’na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi'nin (DTSS 2018) açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı kapsamında düzenlenecek "İdari Teşkilat ve Yargı Bağımsızlığı" konulu toplantıda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konferans verecek.

(Ankara/14.30)

FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)



KÜLTÜR SANAT

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filminin galası yapılacak.

(İstanbul/21.00)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinde akademik yıl açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 50, 53, 57 ve 62 kilolarda elemeler ve yarı finaller; 65, 68, 72 ve 76 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/19.00)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

- D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 3. hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00/Brüksel/20.00/Sevilla/18.30)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, BJK Akatlar Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, deplasmanda Almanya ekibi s.Oliver ile karşılaşacak. C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Cebeci Spor Kompleksi'nde Belçika temsilcisi Spirou Basket'i, aynı grupta Pınar Karşıyaka da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Hollanda'nın Donar takımını konuk edecek.

(Würzburg/21.00/İstanbul/19.00/İzmir/20.30)

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/19.00)

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada'yı konuk edecek. D Grubu'nda iki Türk takımı Mersin Büyükşehir Belediyespor ile OGM Ormanspor, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda BOTAŞ, deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/Mersin/18.30/Umea/20.00)

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda mücadele edecek.

(Selanik/18.00)