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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ekim 2022

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 24.10.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ekim 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

#Gündem #24 ekim
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