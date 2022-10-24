Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ekim 2022
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 24.10.2022, 09:00
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu açılış törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
14
açık
Günün Anketi Tümü