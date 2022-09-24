Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Eylül 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Şefaatli ve Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak, Şefaatli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Yozgat/11.00-14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenaze törenine katılacak ve huzurevi ziyaretinde bulunacak.

(Malatya/10.00-16.50)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğinin "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına iştirak edecek.

(Mersin/16.50/18.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Gaziantep Sulama Projeleri Protokol İmza Töreni ile Hancağız Güneş Enerji Santralı ve INNOFOOD-Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış törenlerine iştirak edecek, Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, Akıllı Şehircilik Veri Koordinasyon Merkezi ile Gastronomi Akademisi açılış törenlerine katılacak.

- Bakan Varank, Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi'ni ziyaret edecek, 7. Çağlayan Ceviz ve Kültür Festivali'ne iştirak edecek.

(Gaziantep/09.00-13.30/Kahramanmaraş/16.00/16.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, basın toplantısı düzenleyecek, biber hasadına katılarak çiftçilerle buluşacak ve 7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'ne katılacak.

(Kahramanmaraş/10.30/13.30/16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaynarca-Karasu-Kocaali 4. Bölge Hududu Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Sakarya/17.00)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batıklara Anı Dalışı programı ile Süngü Bayırı ve Albayrak Sırtı şehitliklerinin açılışına iştirak edecek. Bigalı Kalesi Müzesi, "Minik Eller Sanat Atölyesinde Buluşuyor: Ebru ve Hat Yazım Atölyesi" ve Çanakkale Deniz Müzesi'ni ziyaret edecek Ersoy, Kilisede Bir Müze, "Ustalar ve Genç Sanatçılarla Seramik Buluşması, "Kanatlı Sözler Katmanlar, "Bir Hikayem Var" sergilerini gezecek. Ersoy, Gelibolu Maratonu'na Davet Programı'na ve Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri'ne katılacak.

(Çanakkale/09.30-21.00)