Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Mart 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılıyor.
SİYASET
1- Meclis Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyetin yanı sıra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile parti genel merkezinde ayrı ayrı bir araya gelecek.
(Ankara/12.30/14.00)
EKONOMİ
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle Savunma Teknolojileri Günleri programının açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/09.30)
2- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.
(Brüksel)
2- Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından gelişmeler izleniyor.
3- İsrail’de genel seçim sonuçları ve yansımaları takip edilecek.
(Tel Aviv)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.