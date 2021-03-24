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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Mart 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılıyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 24.03.2021, 09:44 24.03.2021, 10:28
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Mart 2021

SİYASET

1- Meclis Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyetin yanı sıra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile parti genel merkezinde ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Ankara/12.30/14.00)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle Savunma Teknolojileri Günleri programının açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK,  mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.

(Brüksel)

2- Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından gelişmeler izleniyor.

3- İsrail’de genel seçim sonuçları ve yansımaları takip edilecek.

(Tel Aviv)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#24 mart 2021 #Gündem
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