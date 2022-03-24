Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Mart 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartepe'de "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" programına katılacak.

(Kocaeli/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Canik ilçesinde Cahit Zarifoğlu İlkokulunun açılışını gerçekleştirecek.

(Samsun/09.30/09.45/11.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tomarza, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kayseri/11.30/13.10/14.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nın son gününe katılacak.

(Paris)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Deri İşleme Tesisi ile Uşak Teknopark ve OSB yatırımlarının da aralarında bulunduğu açılış törenlerine katılacak, bazı ziyaretler gerçekleştirecek, sanayici ve gençlerle ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Uşak/10.30-19.30)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova, İnovasyon ve Gelişim Bakanı Daniel Lorer, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Nikolay Sabev ile görüşecek, Türk firmalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

(Sofya)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Tokat/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- G7 Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.