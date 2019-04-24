Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/16.30)

1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocuklarını kabul edecek, Trakya Üniversitesi "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" konserine katılacak.

(TBMM/10.00/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı "İstihdam Seferberliği Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle çöken binanın olduğu bölgede incelemede bulunacak.

(İstanbul/13.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi, Fransız Askeri Mezarlığı, Cape Helles Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenecek törenlere katılacak.

(Çanakkale/10.00/12.45/13.25/16.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukluğa Yeniden Bakış Çalıştayı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katılacak.

(İstanbul/12.30/12.00)

7- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, nisan ayı sektörel güven endekslerini ve şubat ayı inşaat maliyet endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)



GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile üyeler, Yüksek Mahkeme'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı ilçesinde Fidan Dikim ve Uçurtma Şenliği'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşılaşacak.

(Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. ve 2. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30/17.00)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Halkbank, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ankara/18.30)

9- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İtalya'nın Dinamo Sassari ile Almanya'nın s.Oliver Würzburg takımları karşı karşıya gelecek.

(Sassari/21.30)