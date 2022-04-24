Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Nisan 2022

EKONOMİ FİNANS



1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması"na katılacak.



(İstanbul/17.00)



2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Tohum Dağıtım Programı'na katılacak, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak.



(Niğde/12.30-17.15)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu düzenlenecek.



(Paris)



2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılacak.



(Viyana)



3- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Süngübayırı ve 57. Alay şehitlikleri ile Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret edecek, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. Yıl Dönümü Anma Törenleri ile Fransız Mezarlığı ve Cape Halles Anıtı'ndaki anma törenlerine katılacak, Bigalı Kalesi açılışı ile iftar programına iştirak edecek.



(Çanakkale/13.45-19.45)