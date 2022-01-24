Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ocak 2022
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programına katılacak.
(İstanbul/18.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Yunanistan 5. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak ve Atatürk Evi'ni ziyaret edecek.
(Atina/Selanik)
2- KKTC'deki erken genel seçimin yansımaları izleniyor.
(Lefkoşa)
3- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.
(Brüksel)
4- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Rusya konusunu görüşecek.
(Brüksel)
5- İtalya'da cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamenterler ve bölge yöneticilerinden oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis"in yapacağı ilk tur oylamayla başlayacak.
(Roma)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.