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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ocak 2022

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 24.01.2022, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Ocak 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programına katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Yunanistan 5. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak ve Atatürk Evi'ni ziyaret edecek.

(Atina/Selanik)

2- KKTC'deki erken genel seçimin yansımaları izleniyor.

(Lefkoşa)

3- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.

(Brüksel)

4- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Rusya konusunu görüşecek.

(Brüksel)

5- İtalya'da cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamenterler ve bölge yöneticilerinden oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis"in yapacağı ilk tur oylamayla başlayacak.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#AB Dışişleri Bakanları Toplantısı #Gündem #24 ocak #Ukrayna #rusya
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