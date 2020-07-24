Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Temmuz 2020

1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.
(İstanbul/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/20.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- TÜİK, 2019 yılı sanayi ürün istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak.
(Antalya/21.00)
2- TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor-Tuzlaspor ve Manisa FK-Sancaktepe FK maçları yapılacak.
(Antalya/20.00/22.00)
Kaynak: AA