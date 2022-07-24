Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Temmuz 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması programlarına katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak.

(Giresun/10.00-16.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapacak Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile esnaf ziyaretinde bulunacak, Havalimanı Cami açılış törenine iştirak edecek.

(Nevşehir/11.30-17.00)

GÜNCEL

1- Avrupa’da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Paris/Selanik)