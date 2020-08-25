Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Ağustos 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak.

(Bitlis)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret edecek, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterileri izleyecek.

(Bitlis/14.30/15.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşılacağı toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, ağustos ayı imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması-2020"nin sonuçları ile ağustos ayına ilişkin "Sektörel Güven Endeksleri"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.00)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Atina)

4- İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail ve Filistin'de temaslar gerçekleştirecek.

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun)

2- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları izleniyor.

(Adana)

3- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Ebru Buluşması: "Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları Çalıştayı"na katılacak

(Ankara/10.00)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



SPOR

1- Beşiktaş, 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Selanik/21.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

Kaynak: AA