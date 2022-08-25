Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Ağustos 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/13.30/15.30/18.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir iş dünyası temsilcileri ile toplantı yapacak, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kemeraltı esnafını ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 110 adet iş makinesi teslim alma törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

3- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)