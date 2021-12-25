Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Aralık 2021

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi programı ile TVF Burhan Felek Salonu'ndaki "İlahiyat Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, kent merkezinde ziyaretlerde bulunacak, Saratlı ve Demirci beldelerinde parti binası açılışı gerçekleştirecek.

(Aksaray/11.00-16.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalar sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağı Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı Çelebi Buluşması'na, Üsküdar Din Görevlileri Vakfı ile TDV Yayınevi açılışına ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 3000 İlahiyat Öğrencisiyle Buluşma programına katılacak.

(İstanbul/10.30/12.30/14.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.30-14.00)