Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Ekim 2020

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek.

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çankaya 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yer alacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasına Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor-Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Eskişehirspor ve Adanaspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

3- Misli.com 3. Lig'de 2. haftadan ertelenen, 2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfat Spor, 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor maçları oynanacak.

4- 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları oynanacak.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol maçı yapılacak.

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto ve Haliliye Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta maçları yapılacak.

9- Judoda milli sporcuların da katıldığı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da sona erecek.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Portekiz'de yapılacak.

11- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı İspanya'da koşulacak.

Kaynak: AA