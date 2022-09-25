Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Eylül 2022
İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 25.09.2022, 09:00
SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.
(Erzurum/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.
(Roma)
GÜNCEL
1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.
(10.15)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kilitbahir Kalesi Açıkhava Sahnesi önünden başlayacak 7. Geleneksel Gelibolu Maratonu'na katılacak.
(Çanakkale/09.00)
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