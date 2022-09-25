banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Eylül 2022

İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 25.09.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Eylül 2022

SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.

(Erzurum/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

(Roma)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kilitbahir Kalesi Açıkhava Sahnesi önünden başlayacak 7. Geleneksel Gelibolu Maratonu'na katılacak.

(Çanakkale/09.00)

#İtalya #seçim #Gündem #25 Eylül
Yorumlar (0)
16
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?