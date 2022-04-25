Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/19.43)

EKONOMİ FİNANS

1- ​​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Dışişleri Bakanı Carlos Franca ile bir araya gelecek.

(Brasilia)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, beraberindeki heyetle AYM'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek, AYM hizmet binasında düzenlenecek "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması" sempozyumu ile "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30/14.00/14.30)