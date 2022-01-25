Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Ocak 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Fatma Girik için Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.00)